لقاءات أدبية متنوعة بثقافة سوهاج

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث اجتمع أعضاء نادي أدب بيت ثقافة شطورة في اللقاء الأسبوعي لهم لمناقشة الأعمال الشعرية للأدباء، بجانب اللقاء الأسبوعي لنادي أدب بيت ثقافة المراغة، بحضور مجموعة من الأدباء والشعراء والنقاد والمبدعين لاكتشاف المواهب الشابة في كتابة الشعر.



قدم قصر محمد عبد الحميد رضوان عرض فيديو برجكتور للأطفال بعنوان سندريلا، بينما عقدت مكتبة الطفل والشباب ندوة بعنوان "منظومةالقيم اﻹيجابية في شارعنا المصري" حاضرتها هدى عبدالله بمقر المكتبة.



كما نظم نادى أدب بيت ثقافة طما أمسية شعرية وأدبية لأعضاء نادي الأدب، استعرض خلالها شعراء النادي أحدث إبداعاتهم الشعرية بالإضافة إلى تقييم أعمال الأعضاء الجدد للنادي من قبل شعراء النادي.