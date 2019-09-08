استقرار أسعار البقوليات اليوم.. الفول بـ24 جنيهًا

استقرت أسعار البقوليات في الأسواق، وفقًا للغرف التجارية، حيث سجل كيلو الفول البلدي سعرا تراوح ما بين 24 و28 جنيهًا.



بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد ما بين 17 و18 جنيهًا، وكيلو العدس تراوح سعره ما بين 15 و16 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الفاصوليا البيضاء نحو 24 جنيهًا.



وسجل كيلو الحمص نحو 28 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الترمس ما بين 16 و20 جنيهًا.

