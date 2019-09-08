فيديو.. رقصة جديدة لنجلة عمرو دياب تثير إعجاب متابعيها
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:45 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت كنزى عمرو دياب، نجلة الفنان عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها.
وظهرت "كنزى" خلال الفيديو، وهي تتمرن على إحدى الرقصات، برفقة فتاة أخرى، ورغم أن الفيديو لا يتعدى الدقيقة الواحدة إلا أن متابعيها تفاعلوا معها بشكل كبير، وأشادوا بـ لياقتها العالية. شاهد
وظهرت "كنزى" خلال الفيديو، وهي تتمرن على إحدى الرقصات، برفقة فتاة أخرى، ورغم أن الفيديو لا يتعدى الدقيقة الواحدة إلا أن متابعيها تفاعلوا معها بشكل كبير، وأشادوا بـ لياقتها العالية. شاهد
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