طبيب ينسى "فوطة" داخل رحم سيدة أثناء ولادة قيصرية.. تعرف على التفاصيل

روى خالد فرج، زوج السيدة ضحية الإهمال الطبي بالشرقية، مآساة حدثت مع زوجته بسبب أن طبيب أثناء الولادة القيصرية نسي فوطة داخل بطنها، قائلًا: "منذ الولادة وزوجتي تتألم والطبيب يكتب لها مسكنات دوائية".



وأضاف زوج السيدة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه مع مرور عشرة أيام وزيادة ألم زوجته وانتفاخ بطنها توجه للطبيب بالكشف ذكر الطبيب أنه السبب في الجرح ووضع ماء عليه.



وتابع زوج السيدة، أنه توجه بها لأكثر من طبيب، وأخذت زوجته دواء للأمراض ليست لديها، وبالكشف والأشعة والتحاليل والتحويل للمستشفى بالمركز بالإسماعيلية اكتشف جود فوطة داخل بطنها وتم إجراء عملية جراحية واستئصال جزء من الأمعاء، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب.

