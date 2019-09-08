أول تعليق من الخارجية الأمريكية بعد إلغاء المفاوضات مع طالبان

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب، لم يحسم قراره بعد بشأن سحب القوات الأميركية من أفغانستان، مشيرًا إلى أن محادثات السلام الأفغانية تعد "ميتة" في الوقت الحالي.



وقال "بومبيو"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة استدعت مبعوثها الخاص لأفغانستان لرسم الطريق في المرحلة المقبلة، مشددًا على أن واشنطن تريد التزامًا جديًا من طالبان لاستئناف المفاوضات.



وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء مفاوضات السلام مع زعماء طالبان، بسبب التفجيرات الأخيرة في كابول، ما أسفر عن مقتل جندي أميركي و11 شخصًا آخرين.



واتهم ترامب الحركة بالسعي لاستخدام العنف لضمان مزيد من النفوذ لها، وقال: "للأسف من أجل الحصول على نفوذ زائف، أقرت طالبان بهجوم في كابول قتل فيه أحد جنودنا البواسل"، مضيفًا: "قررت على الفور إلغاء الاجتماع ووقف مفاوضات السلام".