النمسا تدعو لتطوير قدرات الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة المناخ

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، إلى ضرورة مواصلة تطوير الاتحاد الأوروبي لجهوده لمواجهة أزمة المناخ وعالم الرقمنة.



وقال الرئيس النمساوي - في افتتاح المهرجان الفني (بروكنر فست) في مدينة (لينز) النمساوية، اليوم الأحد - إن هناك حاجة إلى تطوير كفاءة العمل في منظمات الاتحاد الأوروبي لمواجهة تحديات ومتغيرات السياسة الدولية.. لافتا إلى أن الطموحات المستقبلية غير متناسبة مع الهيكل الحالي للاتحاد الأوروبي.



وشدد فان دير بيلين على ضرورة التعامل الجيد مع قضايا تغير المناخ، مشيرا إلى وجود أزمة حقيقية تتطلب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك بشكل كبير في مجالات الطاقة والصناعة، مؤكدا أن هذا لن ينجح على الأرجح دون تدخل سياسي فعال.. منوها إلى دور الشباب في الإعداد لمستقبل وعالم جديد أفضل داعيا السياسيين للتواصل مع الشباب بشكل أفضل والاهتمام بقضاياهم وتفهم ثقافة العالم الجديد.