برلمانية تطالب بمناقشة أزمة "البلاعات" المكشوفة

طالبت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بضرورة عقد اجتماع طارئ بلجنة الإدارة المحلية لمناقشة أزمة سقوط الأطفال في البلاعات المشكوفة.



ولفتت النائبة في خطابها، إلى واقعة الطفل "ياسين عماد" المتداولة إعلاميًا والذي راح ضحية الإهمال غارقًا في بالوعة صرف صحي بعمق تجاوز 8 أمتار أمام نادي الطالبية بحي العمرانية.



وقالت النائبة: "لم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه بل هناك عشرات من الحوادث المشابهه نفقد فيها أطفالنا يوما تلو الآخر.. لذا أصبح من الضروري أن يتم إتخاذ خطوات جادة للحد من هذه الحوادث والحفاظ على أرواح أطفالنا".



وأشارت إلى أنه في هذا الشأن تقدم عدد كبير من النواب بالعديد من الأدوات الرقابية مما يستوجب ضرورة عقد إجتماع طارئ بلجنة الإدارة المحلية لمناقشة الأمر، خاصة وأن اللجنة سبق واجتمعت وأخرجت توصيات هامة لم تنفذ حتى تاريخه.



وطالبت "حسونة" بقبول عقد لقاء طارئ بلجنة الإدارة المحلية بحضور وزارات الإسكان والتنمية المحلية والداخلية لمناقشة الأمر، وبحث أسباب عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة عقب حادث السويس العام الماضي، لاسيما وأن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى وتطوير البنية التحتية للمشروعات القائمة.