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جامعة كفر الشيخ تُكرم "الكفوري" لانتهاء فترة عمادته لكلية التربية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:40 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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كرّمت جامعة كفر الشيخ، مُمثلة في الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائبًا عن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، الدكتور صبحي الكفوري، عميد كلية التربية، على ما قدمه للجامعة، وذلك عرفانًا لعطائه المتميز وتقديرًا لمجهوداته وإسهاماته وإنجازاته الواضحة.

وحرص نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمداء الكليات، والحضور، على التقاط الصور التذكارية مع "الكفوري"، تعبيرًا عن تقديرهم لمسيرة عطائه بالجامعة، خلال السنوات الماضية.

وفي كلمته، قال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة جامعة كفر الشيخ، تُقدر وتعتز بعطاء "الكفوري"، لما قدمه من إنجازات لكلية التربية والجامعة، وما تركه من أثر إيجابي كان له دور في رفعة وتطوير الجامعة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير له، متمنيًا له دوام التوفيق، مؤكدًا أن التكريم يُعد تقديرًا لتلك الجهود طوال السنوات الماضية من العمل والمشاركة في خدمة وتنمية الجامعة.

ومن جانبه أعرب عميد كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، المُكرم، عن شكره وامتنانه لإدارة الجامعة، لحرصهم على تكريمه، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه خلال فترة عمادته لكلية التربية ما كان ليتحقق لولا دعم إدارة الجامعة وجهود الهيئتين الأكاديمية والإدارية للكلية، مبديًا استعداده التام لتقديم أية مساعدات من شأنها المساهمة في تطوير الجامعة.

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