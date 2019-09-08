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الصحة

أغذية تحمي من سرطان البروستاتا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:40 م
جريدة الدستور
وكالات
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شارك في التجربة 36.5 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و79 سنة.

استنتج علماء من اليابان والولايات المتحدة أن التناول المنتظم للفطر يمكن أن يحمي الرجال في منتصف العمر من سرطان البروستاتا، وفقًا لنتائج الدراسة في. International Journal of Cancer

وفقًا للعلماء، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الفطر مثل عيش الغراب المحار، ومايتاكي تؤثر بشكل إيجابي على جسم الرجال.

لقد وجد الخبراء أن الاستهلاك المنتظم للفطر يساعد في تحسين الحالة، بغض النظر عن المرحلة السريرية للمرض، ويساعد أيضًا في الوقاية من سرطان البروستاتا.

تجدر الإشارة إلى أن تناول الفطر ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل 17 ٪ من خطر الإصابة بمرض خطير.

بشكل عام، شارك 36.5 ألف رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و79 سنة في التجربة، ظل العلماء يراقبونهم لمدة 13 عامًا ويجمعون البيانات الطبية. من الجدير بالذكر أن التأثير الإيجابي للفطر كان أفضل في الأشخاص من 50 سنة.

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