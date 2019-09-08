تغييرات كلية مرتقبة في "آيفون"

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "أبل" الأمريكية تجهز مفاجآت كبيرة مرتقبة في هواتف "آيفون" المقبلة خلال عام 2020.



ونشر موقع "ماشابل" التقني المتخصص تقريرا يشير فيه إلى التسريبات الخاصة بهواتف "آيفون"، لكن بعيدا عن المؤتمر العالمي الذي ستعقده "أبل" يوم 10 سبتمبر الجاري، بل مختص بتشكيلة هواتف "آيفون" المقبلة خلال عام 2020.



وأشار التقرير إلى أن هواتف "آيفون" التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة، ضمن سلسلة هواتف "آيفون 11" لن تحظى بالتغيير الكلي في التصميم.



ووفرت "أبل" التغييرات الخاصة بهواتف "آيفون" في هواتفها خلال عام 2020، للمرة الأولى منذ عام 2017، عندما أطلقت هواتف "آيفون X".



وأوضح التقرير أن "أبل" ستجهز 3 تغييرات رئيسية في تصميم "آيفون"، أبرزها دعم وظائف "الجيل الخامس" للاتصالات بصورة رسمية.



أما ثاني تلك التغييرات، هو ترقية وظائف الكاميرا، ودعمها لنظم "الذكاء الصناعي".



والتغيير الثالث فسيكون مرتبط بصورة مباشرة بأحجام الشاشة اللمسية، ودعمها لشاشات "OLED" ذات الدقة الفائقة الجودة.