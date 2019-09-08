مع بدء الدراسة.."التضامن" تكثف حملات الكشف على سائقي الحافلات

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه ستكثف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، وسائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة.



وأكد عثمان فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه سيتم أيضا التوسع فى حملات الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، حيث يتم إخطار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بنتائج العينات التأكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالته إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات، موضحا أن الخط الساخن "16023" يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطي سائقي الحافلات للمواد المخدرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.





