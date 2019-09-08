الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بمطار القاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولى اليوم، على حريق محدود بمخزن في محطة كهرباء مجاورة لصالة (١) بمطار القاهرة، وتعرض 3 أفراد للاختناق.



وأكدت وحدة الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربائي تسبب في نشوب حريق في محدود بمحطة كهرباء بجوار صالة (١) بالمطار، وتم على الفور الدفع بـ٣ سيارات حماية مدنية، وعمل الإسعافات الأولية لـشخصين أصيبوا باختناق داخل سيارات الإسعاف نتيجة محاولتهم السيطرة على الحريق.



جاء ذلك تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، بتكليف من أحمد العزب مدير إسعاف المطار.

