بعد حظر استيرادها.. تجار يتوقعون زيادة سعر الدواجن

أعلنت وزارة الزراعة والاتحاد العام للدواجن، وقف استيراد كافة المنتجات الداجنة، بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الدواجن في الأونة السابقة بالأسواق المصرية، خاصة خلال موسم عيد الأضحى وانخفاض حركة البيع والشراء، مما أثار العديد من التساؤلات وتوقعات بارتفاع أسعار الدواجن مرة أخرى بعد أن وصل سعر الكيلو لـ17 جنيهًا بالمزارع.



ورصدت "الدستور" توقعات التجار عن أسعار الدواجن بعد منع استيرادها، والتي جاءت على النحو التالي:



قال السيد محمد، أحد أصحاب محال الدواجن، إن هناك ركود شديد في حركة البيع والشراء، كما يواجه التجار معاناة نتيجة للركود المستمر منذ موسم عيد الأضحى.



وتابع، أن سعر الدواجن البيضاء يتراوح ما بين 19 و22 جنيها للكيلو، وفي بعض الأماكن يصل لـ25 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الدواجن البلدي لـ30 جنيهًا للكيلو الواحد وبعض الأماكن 35 جنيهًا، كما شهدت أيضًا أسعار البيض انخفاضًا كبيرًا بالتزامن مع انخفاض أسعار الدواجن.



وأكد أحد أصحاب محال الدواجن، أن منع استيراد المنتجات الداجنة، سوف يعيد حيوية السوق وحركة بيع وشراء الدواجن، لافتًا إلى أن سوف يرتفع سعرها أيضًا بالمزارع، خاصة بعد أن يتخلص التجار من الدواجن المخزونة منذ عيد الأضحى.



أضاف محمد حسين، أحد أصحاب محال الدواجن، في منطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، أن قرار الحظر لن يؤثر على المستهلك بشكل كبير، مُشيرًا إلى أنه سوف يزيد سعر الكيلو الواحد ارتفاع بحد أقصى 5 جنيهات.