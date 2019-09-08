الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يبعث رسالة لبرشلونة

كشفت تقارير صحف اسبانية، إن الاتحاد ​البرتغال​ي لكرة القدم قد وجه رسالة الى نادي ​برشلونة​ الاسباني طمأنه عن حالة نيلسون سيميدة ظهير الفريق وذلك بعد تعرضه لاصابة خلال مباراة صربيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



واشارت صحيفة سبورت الإسبانية، الى أن الاتحاد البرتغالي أصدر بيانًا أعلن فيه أن الظهير الأيمن لبرشلونة يعاني من صدمة، موضحة أن الأطباء البرتغاليون قد طمأنوا جهاز البارشا على حالة ​سيميدو​.



واضافت الصحيفة، ان الطرفان يراقبان مدى تطور حالة اللاعب، مشيرة إلى أن برشلونة يفضل عدم خوض سيميدو للمباراة المقبلة أمام ليتوانيا، من اجل التعافي جيدًا.



وختمت الصحيفة بأن سيميدو من المتوقع أن يعود إلى برشلونة، من اجل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام فالنسيا السبت المقبل.



