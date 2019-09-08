مدرب منتخب فرنسا يشيد بأداء كومان بعد مباراة ألبانيا

أشاد ​ديدييه ديشان​، مدرب فرنسا، بأداء اللاعب ​كينجسلي كومان​ بعد الفوز على ألبانيا 4-1 في تصفيات كأس ​أمم أوروبا 2020​ يوم السبت.



وقال ديشان: "لقد مر بعض الوقت منذ أن كان معنا. لقد كان هناك قبل اليورو (في عام 2016)، وقبل ذلك، كان أصغر سنًا. مباراته أشبه بما كان يفعله منذ عام مع ​بايرن ميونيخ​. إنه أكثر انجذابًا إلى الهدف وحاسم".



