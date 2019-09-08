مدرب منتخب فرنسا يشيد بأداء كومان بعد مباراة ألبانيا
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:35 م
وكالاتطباعة
أشاد ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، بأداء اللاعب كينجسلي كومان بعد الفوز على ألبانيا 4-1 في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 يوم السبت.
وقال ديشان: "لقد مر بعض الوقت منذ أن كان معنا. لقد كان هناك قبل اليورو (في عام 2016)، وقبل ذلك، كان أصغر سنًا. مباراته أشبه بما كان يفعله منذ عام مع بايرن ميونيخ. إنه أكثر انجذابًا إلى الهدف وحاسم".
وقال ديشان: "لقد مر بعض الوقت منذ أن كان معنا. لقد كان هناك قبل اليورو (في عام 2016)، وقبل ذلك، كان أصغر سنًا. مباراته أشبه بما كان يفعله منذ عام مع بايرن ميونيخ. إنه أكثر انجذابًا إلى الهدف وحاسم".