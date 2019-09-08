ساري يستعد لتوجيه صفعة قوية لـديبالا في الفترة القادمة

يستعد الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب نادي ​يوفنتوس​ الايطالي لتوجيه صفعو قوية للارجنتيني الدولي باولو ​ديبالا​ خلال الفترة المقبلة.



وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ساري لا يرى ديبالا جديرا بدخول التشكيلة الأساسية للسيدة العجوز في المباريات المقبلة.



واضافت الشبكة، ان ساري يلجأ للاعتماد على جونزالو ​هيجواين​ في هجوم الفريق الى جانب كريستيانو رونالدو.



وارتبط هيجواين بعلاقة عمل طويلة مع ساري، سواء في نابولي، او في تشيلسي، وأخيرًا في صفوف البيانكونيري.



وارتبط الارجنتيني الشاب بالرحيل عن النادي الايطالي في الميركاتو الصيفي المنصرم، في ظل اهتمام العديد من الاندية الاوروبية بخدماته.