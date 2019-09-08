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رياضة

جريزمان يتهم زوجته بإضاعة ركلة الجزاء

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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أشار لاعب ​برشلونة​ أنطوان ​جريزمان​ إلى أنه سيعمل على تحسين تسديده لركلات الجزاء، لافتا إلى أن غياب زوجته أدى إلى إضاعته ركلة جزاء ضد ألبانيا.

وقال جريزمان: "أنا لا أعرف ما حدث. لا أعرف. كما قلت سابقًا، ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن زوجتي لم تشاهد المباراة. كنت بديناميكية جيدة ولكن لا يمكننا تسجيل هدف في كل مرة. سيئ للغاية، سأضطر إلى العمل عليه".

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