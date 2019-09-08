نويرحارس مرمي المنتخب الايطالي يحسم موقف الاعتزال

كشفت تقارير صحف إنجليزية، عن موقف الدولي الألماني مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الالماني و​بايرن ميونيخ​ من اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة.



وكان المنتخب الالماني قد تعرض للخسارة امام نظيره الهولندي في تصفيات بطولة امم أوروبا 2020 بنتيجة 4-2.



وقال نوير في تصريحات صحفية عن موقفه من ​الاعتزال​ خلال الفترة المقبلة: "عندما تشعر بأن فريقك لم يعد بحاجة إليك، يكون من الصعب النهوض وتحفيز نفسك يوميًا".



يذكر أن يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني يعتمد على نوير بشكل أساسي على الرغم من تواجد حارس مرمى برشلونة الإسباني المتألق مارك اندريه تير شتيجن.