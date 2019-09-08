الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة بدأت في التراجع بشكل طفيف منذ بداية شهر سبتمبر، لكونه يشهد نهاية فصل الصيف، وبداية فصل الخريف، وهذا الفصل يتميز بالتقلبات الجوية، نافيًا ما تردد عن وجود أمطار وسيول خلال الشهر الجاري، موضحًا احتمالية سقوط الأمطار بداية من شهر أكتوبر المقبل.



موعد هطول الأمطار في القاهرة 2019



وأكد أهم الظواهر الجوية التي ستظهر خلال الأيام المقبلة، الشبورة المائية والتي تظهر على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.



وأكد أن هيئة الأرصاد الجوية تخطر جميع الجهات الحكومية طوال الوقت بالظواهر الجوية التي يمكن أن تحدث خلال الـ72 ساعة المقبلة حتى تكون مستعدة لهذه الظواهر وأهمها سقوط الأمطار والسيول.

