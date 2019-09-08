الأحد 08 سبتمبر 2019 الموافق 09 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد ارتفاع نسب الطلاق.. "التضامن" تكثف حملاتها بـ"مودة"

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:26 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
طباعة
قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تكثيف العمل على برنامج "مودة" للحد من ارتفاع معدلات الطلاق التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تخطت 200 ألف حالة سنويًا.

وأضاف "عثمان" في تصريحات صحفية، أنه جار التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لبدء تعميم برنامح "مودة" على طلاب الجامعات بداية من سبتمبر الجاري، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث سيتم تدريب الطلاب على مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية شرط للتخرج.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة في إطار المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج " مودة" بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد، كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

منذ حوالي 3 ساعات

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات

منذ حوالي 18 ساعة

"بسبب تشابه أسماء".. كيف اكتشفت النيابة خيانة محمد مرسي بالصدفة؟

ads

الصور

image description

مباراة منتخب مصر الأوليمبى والسعودية الودية

image description

بالصور .. كلبش 3 ولمس أكتاف وبركة تحصد جوائز قومي حقوق الإنسان

image description

عزاء والد الشاعر تامر حسين

image description

مصطفى حجاج وكريم محسن وساندى بحفل نادى حلوان

image description

"مستقبل وطن" بالسويس يواصل معرض المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

الأكثر قراءة

الآن ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 اليوم الأحد عبر tansik.egypt

الظهور الرسمي.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 | الثانوية العامة

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

ظهرت رسميًا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 بالرقم السري اليوم الأحد

أيام زمان

مشهد أصر أحمد زكي على تمثيله فنسيه فريق العمل داخل ثلاجة الموتى

قصة الفنانة التى تولت زينب صدقي تغسيلها

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فؤاد المهندس

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

الصحة

دراسة: توتر الحمل يؤدى إلى اضطرابات فى شخصية الأطفال

الصداع النصفى يهدد النساء بالإصابة بالخرف

دراسة جديدة تكشف علاقة الصداع بالخرف

العلماء يوجهون كريات الدم الحمراء بأشعة الليزر

الرئيس نيوز

محافظ البنك المركزي يتسلم رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي بعضوية 90 دولة

مصر تتقدم بطلب لاستضافة أكبر معرض دولي للسياحة البحرية

استقالة جرينبلات.. خطوة جديدة نحو فشل "صفقة القرن"

الصيادلة تناقش مشروعى "مزاولة المهنة" و"الضريبة على الدخل"

منوعات

صدرت رسمي .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات - اعرف كليتك برقم جلوسك والرقم السري

بطاقة الترشيح من هنا | برقم جلوسك والأسم احصل على كليتك | تنسيق الجامعات 2019

اعرف نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2019 برقم الجلوس والأسم

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للجامعات برقم الجلوس الآن

كشكول

الكردي: إعلان الجداول الدراسية للطلاب الأسبوع المقبل

بحد أدنى 300 جنيه.. مكافأة شهر للعاملين بجامعة أسيوط

حملة توعية للتحذير من"التلف الدماغي" للأطفال بنيوزيلندا

5 ملفات رئيسية في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي

إسلام سياسي

الإفتاء: النبى شهد لجيش مصر بالخيرية

جبهة مورو "المسلحة" تبدأ بتسريح مقاتليها فى الفلبين

الشرطة العراقية: سقوط جرحى بانفجارعبوة ناسفة وسط بغداد

الجيش الوطني الليبي: تدمير آليات لميليشا الوفاق في طرابلس


زيت وسكر

صناع الخير: بروتوكول مع “المستشفيات التعليمية” لإطلاق حملة لزرع القرنية مجانا

وزيرة الصحة: بحث اعتماد شهادات الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية

وزير الإسكان: تنفيذ 3 مشروعات جديدة للصرف الصحي بأسيوط

” المتحدة للكهرباء “تعلن عن وظائف شاغرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهيد الـ«Cialis» والمخدرات!
د. منى حلمى
الأشياء المشتركة بين ممارسة «الكتابة» وممارسة «الحب»
بسنت حسن
سقوط الاتحاد السوفيتي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
المزيد

الثقافة

الليلة.. العرض المسرحي "بيني وبينك" بمركز الهناجر

مناقشة رواية "أنت مني" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

"أنا والوتر" أمسية شعرية في بيت السناري السبت المقبل

"يوميات امرأة عارية" على طاولة مركز الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك