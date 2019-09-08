بعد ارتفاع نسب الطلاق.. "التضامن" تكثف حملاتها بـ"مودة"

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تكثيف العمل على برنامج "مودة" للحد من ارتفاع معدلات الطلاق التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تخطت 200 ألف حالة سنويًا.



وأضاف "عثمان" في تصريحات صحفية، أنه جار التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لبدء تعميم برنامح "مودة" على طلاب الجامعات بداية من سبتمبر الجاري، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث سيتم تدريب الطلاب على مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية شرط للتخرج.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة في إطار المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج " مودة" بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد، كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.