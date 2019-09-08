اختناق 20 طفلًا فى حمام سباحة بمصر القديمة

أصيب 20 طفلًا باختناق نتيجة زيادة نسبة الكلور داخل حمام سباحة بنادي شهير في مصر القديمة، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببن في الواقعة.



تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من مستشفى حكومي باستقباله نحو 20 شابًا وطفلًا مصابين باختناقات، نتيجة استنشاقهم "الكلور" داخل حمام سباحة، فوجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بسرعة انتقال رجال المباحث بقيادة العميد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتسبب فيها.



ومن خلال الفحص والتحرب تبين أن المسئول عن الواقعة نائب مدير حمام السباحة وآخر تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة لسؤالهما، كما أوضح المسئول عن تنظيم نسبة الكلور في حمام السباحة، أنه أثناء إصلاحه موتور الحمام حدث عطل في المنظم أدى إلى زيادة نسبة الكلور بالمياه وحدوث حالات الاختناق.