اختتام فعاليات الورش الفنية لمتدربي مراكز الفنون بالجامعات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات ورش العمل الفنية لمتدربي مراكز الفنون بالجامعات المصرية للموسم الثالث، بمسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بمشاركة 128 طالب وطالبة من جامعات(القاهرة، الأزهر، طنطا، دمنهور، جنوب الوادي، المنيا، المنصورة، الإسكندرية )



واستهدفت فعاليات الورش الفنية رفع كفاءات الطلاب بالمراكز وتكوين منتخب فني من طلاب الجامعات ومحو الأمية الفنية، وكذلك استثمار طاقات الشباب واطلاق مهاراتهم الابداعية، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية والثقافية بالإضافة الى بث روح التعاون بين الفرق وروح العمل الجماعي في مختلف الظروف.



وحصلت جامعة الأزهر علي شهادة التميز الجامعي كأفضل جامعه مـشاركة في المجالات الفنية (الموسيقي والكورال، المسرح، الفنون التشكيلية)وتضمنت فعاليات الاحتفال معرضا للفنون التشكيلية ضم عدد32 لوحة فنية تجسد نماذج للمناظر الطبيعية بألوان الاكريليك،كما شملت فقرات الحفل عرضا مسرحيا بعنوان "أوسكار والسيدة الوردية" وفي نهاية الحفل تم تكريم المتدربين المتميزين بالمجالات الفنية، لإبداعهم خلال فعاليات الورش الفنية وتكريم السادة المدربين والمشرفين من قبل الجامعات المشاركة.