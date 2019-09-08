ضبط 3 عاطلين سرقوا سائقًا بالإكراه في بولاق

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالشروع في سرقة سائق "توك توك" بالإكراه في بولاق الدكرور.



تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد باعتداء 3 أشخاص على سائق "توك توك" لسرقته بالإكراه.



كشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المتهمين 3 عاطلين، هددوا سائق توك توك بالأسلحة البيضاء، محاولين سرقته بالإكراه، وخلال محاولة الضحية مقاومتهم، اعتدوا عليه بالأسلحة، مما أسفر عن إصابته، كما اعتدوا على سائق آخر حاول الدفاع عن المجني عليه.



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

