جيانا فاروق تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه

تُوجت جيانا فاروق، لاعبة المنتخب الوطني الأول للكاراتيه، ونجمة النادي الأهلي، بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الدوري العالمي الذي يقام باليابان، بعد تغلبها على الفرنسية ليلى هيرتوو، في الدور النهائي من البطولة لوزن تحت 61 كجم، بنتيجة 4ــ3.







ويعد الدوري العالمي للكاراتيه، أحد المحطات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.







وصعدت جيانا فاروق للمباراة النهائية، عقب تغلبها أمس السبت على المصنفة الأولى على العالم الصينية ين يويان (5-0) في نصف النهائي.







وكانت جيانا فاروق قد حصدت الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الإفريقية، التي أقيمت مؤخرًا في المغرب.