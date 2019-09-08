فيديو.. ميس حمدان تستعرض رشاقتها في الجيم
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:08 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة ميس حمدان، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو أثناء تواجدها في الجيم.
وظهرت "ميس" وهي تقوم ببعض التمارين الرياضية في إحدى صالات الجيم، وأبرزت قوامها الممشوق ورشاقتها، وخسارتها للوزن.
وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة ميس حمدان مع الفيديو، وجاءت التعليقات كالآتي: "عاش الكانجرو عاااااش"، و"يا قلبي بحبك اوووي"، و"شجعتينى أبدأ رياضة". شاهد
وظهرت "ميس" وهي تقوم ببعض التمارين الرياضية في إحدى صالات الجيم، وأبرزت قوامها الممشوق ورشاقتها، وخسارتها للوزن.
وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة ميس حمدان مع الفيديو، وجاءت التعليقات كالآتي: "عاش الكانجرو عاااااش"، و"يا قلبي بحبك اوووي"، و"شجعتينى أبدأ رياضة". شاهد