سيرينا تهدر فرصة جديدة رغم الدعم الجماهيري والمساندة الملكية

بعد فشلها للمرة الرابعة في معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي تحرزها أي لاعبة في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى للتنس، قد تكون الهزيمة التي تعرضت لها الأمريكية سيرينا وليامز أمام الكندية الشابة بيانكا أندريسكو في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بمثابة بداية عصر جديد في عالم تنس المحترفات.



وخسرت سيرينا أمام أندريسكو مساء أمس السبت في نهائي فلاشينج ميدوز لتكون الهزيمة الثانية لها على التوالي في نهائي هذه البطولة بعدما سقطت أمام اليابانية ناومي أوساكا في نهائي البطولة الموسم الماضي بعد مباراة اتسمت بالمشادات من قبل سيرنا مع حكم المباراة التي اتهمته بأنه "لص" مما عرضها لأكثر من عقوبة.