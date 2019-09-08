الهلال يُرسل 5 ملايين يورو لنادي فلامنجو لضم جوستافو كويلار

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، قيام إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بإرسال الدفعة الأولى من قيمة عقد الكولومبي جوستافو كويلار، لنادي فلامنجو البرازيلي.



وكان مسؤولو نادي الهلال، قد تعاقدوا مع كويلار، لتعزيز قوة الفريق “الأزرق”، قبل ساعات من غلق نافذة سوق الانتقالات الصيفية، وأنهت إجراءات شراء عقده، حيث وقع اللاعب عقدًا يمثل بموجبه “الزعيم” لمدة أربع سنوات قادمة.



ووفقًا لما أوردته صحيفة “الاقتصادية” السعودية، فإن إدارة الهلال قد أكملت عملية تحويل قيمة الدفعة الأولى من عقد كويلار، لمسؤولي نادي فلامنجو.