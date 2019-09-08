إحالة أخطر قضية تجارة أعضاء بشرية بمستشفى العباسية للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة مسئول تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية للمحاكمة؛ لارتكابه جريمة غسيل أموال بلغت 600 ألف جنيه متحصلة من وقائع نشاطه الإجرامي المتمثل في التعامل مع الأعضاء البشرية وإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة للقانون.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم كون جماعة إجرامية منظمة، تهدف لارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر نظير منافع مادية تعود عليهم جراء ذلك، وتعاملهم في الأشخاص الطبيعيين، وكان ذلك بأن ارتكب سلوك شراء وبيع عضو بشري واستخدام ونقل وتسلیم وتسلم والإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم مستغلًا حاجتهم المالية بقصد استغلالهم في استئصال عضو الكلى لديهم وزرعه في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفي غير المنشآت المرخص لها بذلك نظير مبالغ مالية يتحصل عليها.