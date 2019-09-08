لعنة الإصابة تضرب نجم الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، سبب غياب البرازيلي جوزيف دي سوزا، مدافع فريق أهلي جدة، عن خوض المباراة الودية أمام ضمك، مساء أمس السبت.





وحقق الأهلي الفوز على نظيره ضمك، مساء أمس السبت، بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، على ملعب “الأمير محمد العبدالله الفيصل”.



وافتتح ضمك أهداف المباراة في وقت مبكر، قبل أن يدرك الأهلي التعادل بهدف مصطفى بصاص، وتمكن دجانيني تافاريس من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 70.