الوادي الجديد تستقبل وفد جائزة خليفة الدولية للتمور

استقبلت محافظة الوادي الجديد اليوم، وفد رفيع المستوى من جائزة خليفة الدولية للتمور، ووزارة الصناعة والتجارة المصرية، برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والأستاذ مسلم العامري رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة الإمارتية.



وذلك بحضور محافظ الإقليم، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة مجمع التمور، لبدء التشغيل التجريبي للمجمع بعد تطويره وإعادة تأهيله باستخدام أحدث المعدات وخطوط الإنتاج والتقنيات الصناعية وفق أفضل المواصفات الدولية.



وستعرض محافظ الإقليم خلال لقاءه مع الوفد أبرز المقومات الطبيعية والجغرافية والبيئية للمحافظة ومقومات الاستثمار وجهود الدولة والمحافظة في مجال تنمية إنتاج وصناعة التمور، مؤكدًا على أن المجمع سيتيح العديدمن فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى فتح أسواق خارجية للمنتج المحلي وتسويقه عالميا.