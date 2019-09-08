5 أكتوبر.. تحديد مصير حزب "البناء والتنمية"

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأحد، مد أجل الحكم في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب "البناء والتنمية" وتصفية أمواله، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.



وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في جلسة سابقة، بقبول الطعن وحل الحزب استنادًا إلى تمويله الجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.



يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب التحقيق وإعداد التقرير اللازم في مخالفة حزب البناء والتنمية القواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.



وأكدت اللجنة، في مذكرتها، انتخاب الحزب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر، القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسًا له، خاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيًا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية التي تضم 739 متهمًا يحاكمون أمام محكمة الجنايات، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة، متضمنًا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونًا.