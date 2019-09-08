رئيس هيئة البترول السابق: مصر تحولت لمركز إقليمي لتداول الطاقة



قال المهندس مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول السابق، إن مصر تمتلك بنية تحتية في مجال البترول قوية للغاية، حيث نمتلك محطتين وخطوط ربط أنابيب لدول مجاورة، وشبكة داخلية من خطوط الغاز الطبيعي طولها يتعدى 7 آلاف كيلو متر.



وأوضح يوسف، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن شبكة الغاز الطبيعي تصل بين شرق مصر وغربها، وشمالها وجنوبها، فهي شبكة متعددة ولديها قدرة استهلاكية التى تفيد في عملية الاستهلاك، كما تنسق بين الإنتاج والاستهلاك.



وأضاف أن مصر تحولت بالفعل إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، حيث سعت الدول المجاورة على الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مصر في تداول وتصدير الغاز الخاص بهم، ولذلك جاءت قبرص واليونان وإسرائيل للتعاون مع مصر في تداول غازهم لتصديرها أوروبا وأمريكا.



