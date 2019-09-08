دراسة.. 75% من النساء يجهلن مهارات تحصيل المعرفة (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، تقريرًا عن اليوم العالمي للتحصيل، والذي يعود لتصدر آسيا وأفريقيا مشهد عدم قدرة السكان في الحصول على المعلومة.



وأشار التقرير، إلى أنه من ضمن 7 مليارات نسمة يعيشون، فإن نسبة 75% من النساء تجهل مهارات تحصيل المعرفة، و103 ملايين طفل لا يستطيعون الحصول عليها.



وتضمن التقرير، بداية قصة اليوم العالمي للتحصيل عام 1965، عندما قررت هيئة اليونسكو تحديد يوم للاحتفال بتحصيل المعرفة عند الأفراد بمثابة تذكرة عبر العالم بأهمية حصول الفرد والمجتمعات.