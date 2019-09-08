الفلبين: سنقدم المساعدة لـ12 بحارًا اختطفتهم إيران بهرمز

قالت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، اليوم الأحد، إنها ستقدم المساعدة إلى 12 بحارا فلبينيا بعد أن استولت إيران على زورقهم في مضيق هرمز، يوم السبت.



وقالت السفارة، في بيان، إن السفارة الفلبينية في طهران تراقب الحادث.



وأضافت: "نسعى في السفارة للحصول على مزيد من التحديثات عن حالة البحارة، نحن على استعداد لتقديم المساعدة عند الحاجة".



كانت وكالة الأنباء الإيرانية (إيسنا) قد نقلت عن الرائد حسين دهاكي قوله إن المجموعة التي كانت على متن الزورق الفلبيني كانت تشتبه في تشغيل عصابة لتهريب الوقود، كما تم اعتراض الشحنة المصادرة بالقرب من مقاطعة سيريك في مضيق هرمز.