بوتين يدلي بصوته في انتخابات مجلس دوما مدينة موسكو

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لحظة وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأحد إلى مركز الاقتراع بمبنى أكاديمية العلوم الروسية بالعاصمة للتصويت في انتخابات مجلس دوما مدينة موسكو.



وبعد المشاركة في التصويت أعلن الرئيس بوتين أمام الصحفيين أن الشيء المهم في الانتخابات هو ليس عدد الساسة المحتملين بل نوعية عملهم في مناصبهم بعد الانتخابات.



وتشهد 85 منطقة روسية اليوم الأحد "يوم الاقتراع الموحد"، حيث يختار الناخبون الروس النواب لـ 13 مجلسا تشريعيا و16 محافظا.



كما تجرى الانتخابات في 22 منطقة انتخابات البرلمانات المحلية.



وافتتحت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس دوما مدينة موسكو في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، ويشارك فيها 225 مرشحا.





