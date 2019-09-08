فورملا 3: تسونودا يفوز بالسباق الإيطالي الكبير

فاز سائق فريق Jenzer Motorsport يوكي تسونودا بالسباق الثاني في جائزة ايطاليا الكبرى ضمن منافسات بطولة ​الفورمولا 3​. وحل في المركز الثاني سائق فريق MP Motorsport ليام لاوسن، اما في المركز الثالي فجاء فيه سائق فريق HWA Racelab جايك هيوز. هذه هي المرحلة السابعة وما قبل الأخيرة من موسم 2019.



في ما يلي ترتيب اول 10 سائقين كما نشره الحساب الرسمي للبطولة على تويتر: