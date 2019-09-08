تعرف على مراحل ترميم القطع الأثرية في المتحف المصري الكبير (فيديو)

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن ترميم القطع الأثرية يمر بعدة مراحل منها عملية التوثيق، والتصوير ثلاثي الأبعاد، ثم وضع خطة للترميم.



وأضاف "زيدان"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن المتحف الكبير يحتوي على قاعتين مساحتهم 7521 مترا مربعا، لعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لأول مرة داخل المتحف.



وأشار "زيدان"، إلى أنه سيتم تقديم سيناريو عرض يليق بالملك، ويضم قصة اكتشاف المقبرة، وهوية الملك، والعقائد الجنائزية، والحياة اليومية والبعث، ولأول مرة ستجتمع العجلات الحربية الـ6 لتوت عنخ آمون في مكان واحد.