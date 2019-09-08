كوريا الجنوبية تعبر كوت ديفوار في مونديال السلة بالصين

فاز منتخب كوريا الجنوبية على نظيره الإيفواري 80 71 اليوم الأحد في كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين.



وجمعت المباراة بين الفريقين ضمن المجموعة الثالثة عشر في إطار تحديد المراكز من الـ17 إلى الـ32 للمونديال.



وانتهى الربع الأول بتقدم كوريا الجنوبية 18 14 ثم50 30 في الربع الثاني و66 47 في الربع الثالث قبل أن يفوز المنتخب الكوري في النهاية بفارق تسع نقاط.