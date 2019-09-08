روسيا تعبر فنزويلا في مونديال السلة بالصين

فاز المنتخب الروسي على نظيره الفنزويلي 69/60 اليوم الأحد في كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين.



وجمعت المباراة بين الفريقين ضمن المجموعة التاسعة في إطار تحديد المراكز من الـ17 إلى الـ32 للمونديال.



وانتهى الربع الأول بتقدم روسيا 13/10 ثم تعادل الفريقان 27/27 في الربع الثاني ثم تقدمت روسيا في الربع الثالث بنتيجة 48/42 قبل أن تحسم في النهاية بفارق تسع نقاط.