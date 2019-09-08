"الزراعة": ننتج 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية محليًا

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة لشئون الإنتاج الحيواني والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الصوب الزراعية التي نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية تتميز بتقنيات وتكنولوجيا متقدمة.



وأضاف القرش، خلال حديثه في برنامج "دائرة الحدث"، على قناة "الحدث اليوم"، أن الصوب الزراعية فضلًا عن كونها أفضل من حيث الإنتاج كمًا وكيفًا، إلا أنها أيضًا تسهم في القضاء على الفجوات الإنتاجية التي تحدث في الزراعات الأرضية، لأن حجم إنتاج الفدان من الصوب الزراعية يساوى من 4 إلى 10 أضعاف الفدان في الزراعات الأرضية.



وأوضح الدكتور محمد القرش أنه إلى جانب الاهتمام بزراعات الصوب تم تدشين البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي لتقليص حجم الفجوة في إنتاج التقاوي، حيث تستورد مصر من تقاوي الخضر والفاكهة 98% من احتياجاتها، أما بالنسبة لاحتياجاتنا من تقاوي المحاصيل الحقلية فنسبة الاكتفاء الذاتي منها تخطت 98%.

