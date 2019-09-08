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بين مؤيد ومعارض.. تعرف على آراء التونسيين في الانتخابات الرئاسية المبكرة (فيديو)

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:51 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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في استطلاع قامت به كاميرا فضائية"الغد" في الشوارع التونسية للاستماع للآراء الشارع التونسي حول انتخابات الرئاسة المبكرة التي ستجرى منتصف الشهر الجاري.

قال مواطن شاب تونسي: "إن الانتخابات الرئاسية في تونس 2019 تشبه الانتخابات الرئاسية التي سبقتها عام 2014، فالأولى لم تعد على الشعب بأي شيء فالانتخابات الماضية، لم تعدو كونها وعودًا وتصريحات انتخابية ليس ألا".

وعند استطلاع رأي شابة تونسية، قالت: "إنها سوف تذهب وتشارك وتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية القادمة، معربة عن تفائلها بما هو قادم فى البلاد".

وقال شاب تونسي آخر: "إن كل شيء زاد في البلاد ارتفعت نسبة التضخم، وكذلك ارتفعت نسبة البطالة، وكل الوعود التي سمعناها من قبل لم تتحقق، والمؤسف أن معدلات جرائم الإرهاب زادت".

وقالت مواطنة تونسية أخرى: "ننتظر من الانتخابات أن تكون صورة مشرفة لتونس وهذا شيء يفرحنا جميعا، تونس وصلت إلى مرحلة كبيرة متقدمة من الديمقراطية وستكون أحلى وستصبح تونس مثالًا للعالم".

وقال رجل تونسي مسن: "لا توجد ثقة في الأحزاب التونسية، وسيكون الإقبال في الانتخابات القادمة ضعيفًا، وذلك بسبب أن المواطن التونسي فقد الثقة في كل شئ".

يذكر أنه لأول مرة في تاريخ تونس السياسي ينظم التلفزيون الرسمي مناظرات تلفزيونية بين المرشحين لمنصب الرئاسة للحديث عن برامجهم وأهدافهم وإيصالها للناخب التونسي، ويبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات ستة وعشرين مرشحًا يخوضون السباق الانتخابي أملًا في الوصول إلى قصر قرطاج، وتنتهي الحملات الدعائية داخل تونس وخارجها منتصف ليلة 13 سبتمبر الجاري ليكون يوم 14 سبتمبر يوم الصمت الانتخابي، ويقترع الناخبون داخل تونس يوم 15 من الشهر الحالي، في حين يقترع الناخبون خارجها أيام 13 و14 و15 سبتمبر.

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