الملك سلمان يأمر بعدم التعاقد مع المكاتب الاستشارية الأجنبية

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ألا تتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.



وقال بيان، نشرته صحيفة "عكاظ أون لاين" اليوم الأحد، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز "ألزم الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية"، موجها بـ"اعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه".



وأشار توجيه الملك إلى أن: "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبينت الأمانة أن اللجنة العامة بالمجلس اطلعت على الموضوع ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه".



وكان مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والمستشار الاقتصادي علي بوخمسين، قد أعلن في يناير الماضي، عن استحواذ الشركات الأجنبية على 95 % من سوق الاستشارات الاقتصادية في المملكة، مشيرا إلى أن هذا الأمر شكل عائقا كبيرا أمام مكاتب الاستشارات المحلية التي شهدت تناقصا كبيرا من خلال خروج عدد منها من السوق.