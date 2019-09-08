حادث بيروني يغير رأي جاسلي في نظام هالو لحماية الرأس

غير بيير جاسلي المنافس ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات رأيه في نظام حماية الرأس "هالو" بعد أن شاهد حادث سائق فورمولا 3 الاسترالي أليكس بيروني في سباق يدعم جائزة ايطاليا

الكبرى.



واصطدم بيروني (19 عاما) بحاجز لتطير سيارته عاليا في الهواء ثم سقطت على سور جانبي.

وقال جاسلي سائق تورو روسو للصحفيين في حلبة مونزا "يجب أن أقول إنني أصبحت مشجعا لنظام هالو وبعد رؤية هذه المشاهد اقتنعت بوجود سبب جيد لاستخدامه".



وأضاف "لا يمكن أبدا توقع ما سيحدث بدون نظام حماية الرأس ولكن لا نريد أن نتخيل".



وسار بيروني على قدميه بعد الحادث لكنه قال لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه أصيب بكسر في الفقرات.



وعبر جاسلي (23 عاما) العام الماضي عن عدم رضاه عن إلزام السائقين باستخدام نظام هالو لحماية رؤوسهم بقمرة القيادة منالإطارات الطائرة أو الحطام.