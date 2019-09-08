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محافظات

بالصور.. افتتاح مقبرتى "رعيا" و"نياي" الأثريتين في الأقصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:47 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، المراسم الرسمية للإعلان عن افتتاح مقبرتين جديدتين لكبار رجال الدولة المصرية هما مقبرتي رعيا "tt159" ونياي "tt 286" بمنطقة ذراع أبوالنجا غرب الأقصر، بعد الانتهاء من أعمال الترميم، بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي بتكلفة 16 مليون جنيه.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال كلمته بمراسم الافتتاح، إن المقبرة التي تم افتتاحها بمنطقة ذراع أبوالنجا هي المقبرة الطبية رقم 286 من الأسرة 20 لصاحبها نياي كاتب الطاولة، وتبدأ بفناء رقم 2 ولها مدخل صغير يليها 3 صالة في نهايتها 4 مقصورة صغيرة، ثم حجرة خالية من الزخارف يوجد بها بئر الدفن.

وأوضح "وزيري" أن المقبرة الثانية هي المقبرة الطيبية رقم 159 لصاحبها "ريا" المبعوث الرابع من أمون وهذه المقبرة على شكل حرف t، وتتكون من فناء يؤدي إلى المدخل الرئيسي والصالة العرضية التي تحتوي على بئر الدفن في الجانب الغربي والصالة الطولية تحتوي على مقصورة بها تمثالين لمالك المقبرة وزوجته في وضع الجلوس.

حضر الافتتاح محافظ الأقصر والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور فتحي ياسين، مدير عام آثار القرنة، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة الآثار.

تقع منطقة ذراع أبوالنجا على الضفة الغربية لمدينة الأقصر وتضم مئات مقابر النبلاء التي يرجع تاريخها إلى المملكة الوسطى، وفترات مختلفة من عصور الأسرات 18 – 26 وعصر البطالمة، وكان أيضا موطئا للمصريين منذ أكثر من قرن، وكان يعرف باسم قرنة مرعي، وجرى نقل السكان عام 2006 وسعت وزارة الآثار إلى زيادة السياحة.

ومن المقرر أن تعرض وزارة الآثار، لأول مرة، خلال هذه الزيارة تابوت الملكة تاوسرت، آخر ملكات الأسرة 19، بمتحف الأقصر، بعد نقله من مكان اكتشافه بمقبرة الملك «باي» (KV13) بالبر الغربي بمدينة الأقصر والمغلقة أمام الزيارة، وذلك بعد مرور أكثر من عقدين على اكتشافه.

الجدير بالذكر، أن التابوت عثر عليه عالم الآثار الألماني التن مولر داخل مقبرة الملك باي، والموجودة بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت، ويبلغ طول التابوت 280 سم وعرض 120 سم وارتفاع 150 سم ويزن 6 أطنان.

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