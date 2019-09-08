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حوادث

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الضرائب على الدخل

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:45 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993، لجلسة 10 نوفمبر المقبل.

ونصت الدعوى على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981.

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