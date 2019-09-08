شاهد.. تفاصيل عملية ترميم تابوت توت عنخ آمون

كشف مدير عام الشئون التنفيذية ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، الدكتور عيسى زيدان، عن عمليات الترميم والتعقيم التي صاحبت التابوت الخشبى الكبير للملك توت عنخ آمون، وذلك بعد نقله من داخل مقبرته بوادى الملوك.



وقال "زيدان"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، إن التابوت كان فى حالة سيئة جدًا أكثر مما كان متوقعًا، حيث وجدنا شروخًا كبيرة فى قلب التابوت، بالإضافة إلى وجود انهيار فى طبقات الخشب الخاصة بجسم التابوت أو الغطاء.



وأشار "زيدان"، إلى أن الشروخ الموجودة بالتابوت عميقة جدًا، وشرعنا على الفور في إجراء عمليات الترميم الأولى الخاصة بالتابوت أثناء عملية النقل، حيث عمل فريق العمل المتكامل من أثريين ومرممين في تدعيم الشروخ الموجودة بالتابوت باستخدام المواد المقوية، وبدأنا في عملية تثبيت طبقات القشور الضعيفة، والتى كانت آيلة للسقوط، وذلك للمحافظة على كل جزء موجود داخل التابوت.