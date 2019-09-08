تأجيل دعوى عدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، لجلسة 10 نوفمبر المقبل.



وكانت جمعية العروة الوثقى الخيرية، رفعت دعوى رقم 46 لسنة 41 دستورية مرفوعة جديدة، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، والمطالبة بعدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.



وتنص الدعوى على: أولًا قبولها شكلا لرفعها في الميعاد، وثانيًا عدم دستورية قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 لعدم أخذ رأى الهيئات القضائية على مشروع القانون. بالمخالفة لحكم المادة 185 من قانون تنظيم عمل الجمعيات.