مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك بمؤتمر تطبيقات الليزر في طب الأسنان بتونس

شاركت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى المؤتمر العالمي الثاني لتطبيقات الليزر في مجال طب الأسنان الذى أقيم فى مدينة الحمامات بتونس وافتتحه الدكتور صالح مجري رئيس المجلس الوطني لأطباء الأسنان بتونس.



وحضر المؤتمر ممثلين للجامعة هم الدكتور هاني أمين عميد كليه طب الأسنان، والدكتورة هالة المنوفي وكيل كليه طب الأسنان، والدكتور ستفانو بينيديشنتي عميد كلية طب الأسنان بجامعه جنوا الايطالية ونائب رئيس الجامعة.



يأتي ذلك فى طار خطة الجامعة التى تستهدف الانفتاح على العالم الخارجى والاستفادة من كافة المستجدات فى المجالات التعليمية والتطبيقية المختلفة وتحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.



وصرح الدكتور محمد عزازي رئيس الجامعة أن المؤتمر يقام بالتعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا الايطالية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستمر الفعاليات المصاحبة له لمدة يومين.



وتتضمن الفعاليات العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل التى تناقش كافة المستجدات في مجالات استخدام تقنية الليزر في علاج وجراحة الفم والأسنان.