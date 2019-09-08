تأجيل دعوى عدم دستورية مادة بقانون الإيجار

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، لجلسة 10 نوفمبر المقبل.



وكان مبروك عبدالعاطى على العشماوى، قد رفع الدعوى رقم 293 لسنة 25 دستورية، ضد رئيس الجمهورية وآخرين، للمطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.

