فرنسا تحتفى بمنتخب ألبانيا عبر عزف النشيد الوطنى لأندورا

فوجئت الجماهير في استاد دو فرانس مساء السبت، بعزف النشيد الوطني لأندورا بدلاً من ألبانيا خلال المباراة أمام منتخب فرنسا في تصفيات يورو 2020.



وتسبب ذلك في تأجيل المباراة لبعض الوقت، حيث تم بالخطأ عزف النشيد الوطني لأندورا، وهي المنافس التالي لفرنسا في التصفيات.



وظهرت علامات الارتباك على لاعبي منتخب ألبانيا لدى عزف النشيد الوطني لأندورا، في الوقت الذي تفاعلت فيه جماهير ألبانيا عبر صفافير الاستهجان وصيحات الاستنكار.



وحاول المذيع الداخلي للاستاد إصلاح الأمر لكنه عوضا عن ذلك تقدم بالاعتذار لأرمينيا بدلاً من ألبانيا.



وتشاور الجهاز الفني لألبانيا مع الحكم قبل عزف النشيد الوطني الصحيح لألبانيا، بعد أن تأخرت المباراة عشر دقائق.



وفازت فرنسا على البانيا 4 1 ضمن المجموعة الثامنة للتصفيات.